Gute Laune hatten die Besucher am gelockerten Pfingstwochenende auf der Landesgartenschau in Überlingen. Erste Veranstaltungen auf der Seebühne sorgten für ausgelassene Stimmung, Kunstwerke der Floristen begeistern Blumenliebhaber – und lange Schlangen gab es vor Eisdielen und Testzentren.

So hatte sich die Stadt Überlingen eigentlich die ganze Landesgartenschau vorgestellt: Sonne über dem See und jede Menge gute Laune am Ufer. Wie etwa am frühen Sonntagabend vor der Seebühne, als Jürgen Waidele mit seiner Band kurz nach 17 Uhr