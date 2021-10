Die Parkplätze entlang der Bundesstraße 31 leiden unter einem Verkehrsaufkommen, für das sie nicht gebaut wurden. Eine der Flächen nahe Überlingen war jetzt so verkotet und vermüllt, dass das Landratsamt einen Zaun bauen ließ. Obwohl es für bauliche Maßnahmen gar nicht zuständig wäre.

Jüngst wurde an einem Parkplatz an der B 31 nahe Überlingen-Nußdorf in Fahrtrichtung Singen ein Zaun montiert, da das umliegende Gelände von den Verkehrsteilnehmern als Toilette genutzt wurde. Der Zaun dient dem Schutz vor den