Überlingen vor 2 Stunden

Bußgeldverfahren nach LGS-Eröffnungsfoto teils eingestellt, doch Namen der betroffenen Amtsträger nennt die Stadt nicht

Was wurde aus den Bußgeldverfahren gegen Minister Peter Hauk, OB Jan Zeitler und andere, die sich zu einem Gruppenfoto bei der Eröffnung der Landesgartenschau versammelt haben? Die LGS GmbH selbst war es, die das Ordnungsamt um Klärung gebeten hatte. Wir beantworten an dieser Stelle die wichtigsten Fragen zu dem Verfahren, das in der Öffentlichkeit für Wirbel sorgte.