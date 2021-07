Überlingen vor 30 Minuten

Brunnenstreit mündet in einen Kompromiss: Bald plätschert es in Überlingen wieder allerorten

Vor allem in den Teilorten von Überlingen war ein Aufschrei zu vernehmen, als die Stadt an vielen Dorfbrunnen das Wasser abdrehte. Ausgerechnet im Jahr der Landesgartenschau, lautete der Vorwurf. Der Gemeinderat forderte ein Mitspracherecht. Nun bekam er einen Vorschlag unterbreitet, wie das Wasser fließen könne und man dennoch Geld spart. Für den Bäckerbrunnen in der Christophstraße mussten sich die Räte extra verkämpfen.