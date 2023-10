Bodenseekreis vor 1 Stunde

Biber knabbern Bäume im Ostbad an: Was tut die Stadt Überlingen dagegen?

Die Nager fühlen sich am Bodenseeufer wohl. So wohl, dass er mehrere Bäume bereits beschädigt hat. Ein Leser wendet sich an den SÜDKURIER, weil er befürchtet, dass die Bäume irreparabel geschädigt werden.