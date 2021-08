Überlingen vor 1 Stunde

Aus der LGS geboren: Ist die halbseitige Sperrung der Innenstadt ein Zukunftsmodell?

Aus der Not des Besucheransturms für die Landesgartenschau heraus entwickelt, stellt sich nach der Halbzeit der LGS nun die Frage: Bleibt das so? Zur besseren Verkehrslenkung wurde die Innenstadt in eine Richtung für Autofahrer gesperrt. Die Kommunalpolitik sieht darin ein Zukunftsmodell. Auch der Handel, allerdings nur unter gewissen Voraussetzungen. Die Hafenstraße gilt dabei als „Blaupause“, sagte der Händler Uwe Zscherp.