Überlingen vor 5 Stunden

Warum die Auszubildenden bei Diehl Defence in Überlingen eine Firma in der Firma betreiben

32 junge Frauen und Männer bilden die Junioren-Firma bei Diehl Defence in Überlingen und erlernen neben ihrem Ausbildungsberuf, was alles dazu gehört, um ein Unternehmen erfolgreich zu führen. Sie produzieren dabei Produkte für einen realen Markt. Wir stellen sie vor und erklären, was hinter dem Konzept steckt.