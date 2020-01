Es ist ein seltenes Ereignis und in Überlingen in der Regel nur zur zweiten Schwedenprozession zu erleben. Wegen des Narrentags kehrte dieser Tanz in die Fastnacht zurück. Im Jahr 2021 feiert er 375. Jubiläum.

Schwerttanz der Überlinger Schwerttanzkompanie auf der Hofstatt, im Anschluss gab es den Maidlintanz zu sehen.| Bild: Hilser, Stefan