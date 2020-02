Überlingen vor 4 Stunden

Riechen Sie das? Hier sind Überlingens Problemzonen in Sachen Luftqualität

Im Dieselnebel am Bahnsteig, in den engen Gassen der Altstadt und an der Promenade: Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, demonstriert die Messung von Fein- und Grobstaub an mehreren Stellen in der Überlinger Innenstadt.