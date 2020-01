Veröffentlicht am 26. Januar 2020

Ein Potpourri aus allen vier Narrenmärschen des Viererbundes. Ein Stadtpfarrer, der der katholischen Kirche die Leviten liest und sie als „verstaubt“ kritisiert. Und im Chor der 1000 Besucher ein „O happy Day“ – die Besucher der Narrenmesse klatschten begeistert in die Hände. Ein Elzacher Schuttig legt seine Maske vor dem Altar ab, die Narrenmesse im Münster beginnt.| Bild: Hilser, Stefan

Trotz der kurzen Nacht, saßen pünktlich am Sonntagmorgen um 9 Uhr so viele Gottesdienstbesucher im Münster, dass die 900 Sitzplätze nicht ausreichten und viele sich in die Seitenschiffe zwängen mussten. Mesner Markus Korn schätzte die Zahl der