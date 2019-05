Der Figurenpark am Eingang zum Stadtgarten bleibt, wo er ist. Dies beschloss der Ausschuss für Bildung und Kultur jetzt nahezu einstimmig. Für eine Befristung des Daseins der Baumschnitzereien auf das Ende der Landesgartenschau sah das Gremium im Moment kein Erfordernis.

OB Zeitler fühlt sich Empfehlung der Verwaltung verpflichtet

Oberbürgermeister Jan Zeitler fühlte sich der ursprünglichen Empfehlung seiner Verwaltung verpflichtet und votierte aus diesem Grund dagegen. Fachbereichsleiter Raphael Wiedemer-Steidinger hatte mit dem Areal um das Hexenhäuschen gleich einen Alternativstandort für später in petto. Sollten sich in eineinhalb Jahren neue Gesichtspunkte ergeben, war dagegen die einhellige Ansicht des Gremiums, könne man das Thema bei Bedarf ohnehin noch einmal neu beraten.

Aktion war als Experiment mit ungewissem Ausgang geplant

Mitte März hatte der Motorsägenschnitzprofi Ricardo Villacis mit Unterstützung von Mitarbeitern des Grünflächenamts die Figurengruppe gestaltet. Aus Baumstümpfen, die nach dem Fällen eines abgestorbenen Thujabaumes stehen gelassen wurden. Als Experiment mit ungewissem Ausgang war die Aktion geplant, die mit den Gremien nicht abgesprochen war.

Die einen stehen Schlange für Fotos, die anderen monieren mangelnde Qualität

Schnell standen Kritiker auf dem Plan, die die mangelnde künstlerische Qualität monierten. Auf der anderen Seiten standen Kindergärten, Familien und viele Besucher bald Schlange, um ein Foto mit den märchenhaften Figuren zu machen.

Abteilungsleiter für Kultur: Kann Kettensäge Kunst sein?

Kann denn Kettensäge Kunst sein? Diese sinngemäße Frage hatte Michael Brunner, Abteilungsleiter für Kultur, nun in seiner Sitzungsvorlage reflektiert. Brunner führt das Ansehen der „Stadt der Holzbildhauerkunst“ ins Feld und nennt Jakob Russ (unter anderem Figuren im Ratssaal), Jörg Zürn (Münsteraltar) oder Victor Mezger. Zu einem professionellen Holzbildhauer werde man üblicherweise durch Studium oder Fachausbildung mit Gesellenprüfung und Meisterbrief. Die junge Mode des Baumschnitzens mit Kettensäge boome zwar, werde jedoch eher von „semiprofessionellen Autodidakten oder Hobby-Schnitzern“ ausgeübt.

„Nachahmung klischeehafter Motive aus der Trivialkultur“

Im aktuellen Fall handle es sich „um die Nachahmung klischeehafter Motive aus der Trivialkultur“, lautete Brunners Urteil. Die Akteure hätten sich eher Herzog Gunzo als Gandalf aus Herr der Ringe vornehmen sollen. Keine Kunst im engeren Sinne seien die Schnitzwerke am Rande des Stadtgartens, resümierte Raphael Wiedemer-Steidinger die Ausführungen des Kulturreferenten, viel eher „eine Modeentwicklung, die ihre Fans hat“.

Ulf Janicke, LBU/Grüne: „Das ist ja mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Bei einer so strengen Richtschnur dürften wir gar nicht hier sitzen."

Mehr als „mit Kanonen auf Spatzen geschossen“ nannte Stadtrat Ulf Janicke (LBU/Grüne) die Analyse von Kunsthistoriker Michael Brunner. Bei der Lektüre sei er selbst fast in den Boden versunken. Bei einer derartig strengen Richtschnur dürfte man nur noch wenig machen in der Stadt, schon gar nicht im historischen Ratssaal an diesem Tisch sitzen.

Fragwürdige Authentizität: Im Jahr 1911 hatte der allseits anerkannte und hoch geschätzte Victor Mezger im Stadtgarten als Attraktion diese Ruine errichten lassen – zwischen Kakteengarten und Langbeet.

Zur Bekräftigung seiner Position rollte er die Fotografie einer fiktiven Ruine aus, die Victor Mezger 1911 im Stadtgarten aufgestellt hatte, wo es nie eine Kirche gegeben habe.

„Ich möchte diese Skulpturen nicht so hoch hängen“, erklärte auch Lothar Thum (FWV/ÜfA) und plädierte zunächst für den Verwaltungsvorschlag. Kinder seien geradezu begeistert, sich dort fotografieren zu lassen. „Mir persönlich gefällt es auch.“

Silvia Kruse-Baiker, SPD: „Auch Graffiti und Street Art werden geschätzt. Und Märchen sind im Jahr 2005 zum Weltdokumentenerbe erklärt worden."

Die Interpretation des Kunstbegriffs durch Michael Brunner sei ihr zu eng, argumentierte Silvia Kruse-Baiker (SPD). Schon im 15. Jahrhundert habe man einen kleinen schöpferischen Akt und einen großen schöpferischen Akt unterschieden. Graffiti und Street Art würden längst als Kunst akzeptiert und Märchenhaftes müsse keineswegs für Minderwertigkeit stehen. „Märchen sind 2005 zum Weltdokumentenerbe erklärt worden.“

Lothar Fritz, CDU: „Nach den ersten Passagen der Vorlage dachte ich, das läuft auf ein klares Nein hinaus."

Nach den ersten Passagen der Sitzungsvorlage habe er vermutet, dass es auf eine klare Ablehnung durch die Verwaltung hinauslaufe, sagte Lothar Fritz (CDU). Doch dem Kompromissvorschlag der Verwaltung könne er sich sehr gut anschließen.

Raimund Wilhelmi, FDP: „Die Figuren im Stadtgarten lassen durchaus einen Gestaltungswillen erkennen."

„Ich warne davor, die Frage ‚Was ist Kunst?‘ in einem politischen Gremium zu diskutieren“, erklärte Raimund Wilhelmi (FDP). Dazu gebe es viele außergewöhnliche Vorläufer von Marcel Duchamp bis zu Joseph Beuys, von dem einst ein Kunstwerk in Verkennung der Bewertung von Museumswärtern schon abgeräumt worden sei.

Ralph Mittelmeier, FWV/ÜfA: „Nicht nur wer ein Diplom hat, kann Kunst machen. Ich hatte Angst, dass wir uns ins Bockshorn jagen lassen."