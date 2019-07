Überlingen vor 6 Stunden

Frage auf der roten Bank: Warum ist die Hafenstraße dicht?

Die Aktion rote Bank wird fortgesetzt. Wie sich herausstellt, gibt es viel Gesprächsbedarf, der hier vorgetragen werden darf, und so mit etwas Glück über diese Kolumne das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Diesmal geht‘s um eine Baustelle in der Hafenstraße und um die Kritik des Architekten Carl Fahr an den neuen Leuchtstangen in der Stadt.