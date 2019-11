Überlingen vor 2 Stunden

Bürger wollen das Wasserkraftwerk am Mantelhafen kaufen: Übernahmeangebot an das Stadtwerk am See

Eine Gruppe Überlinger gründete den Verein Bürgerenergie Überlingen mit dem Ziel, die Fallleitung vom Andelshofer Weiher zum Wasserkraftwerk am Mantelhafen zu übernehmen. Ein Angebot, das sie dem Stadtwerk am See zur Übernahme gemacht haben, werde derzeit vom Stadtwerk geprüft.