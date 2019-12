Überlingen vor 2 Stunden

Blick auf Bodensee und Berge: Wolfgang Spang kämpft für seine Birkleklinik am Sankt Leonhard

Wohnhäuser statt grüner Wiese in einem Teil des Landschaftsparks Sankt Leonhard? Nein sagen sowohl der Verschönerungsverein Überlingen als auch Nabu und BUND. Protest kommt auch vom Geschäftsführer der Birkle-Klinik, Wolfgang Spang. Attraktivität der Klinik und damit Arbeitsplätze könnten verloren gehen, wenn die Patienten keinen See- und Bergblick mehr genießen. Selbst die Stadt findet den Landschaftspark „traumhaft“. Trotzdem soll der Gemeinderat am Mittwoch ganz kurzfristig einen Bebauungsplan auf den Weg bringen.