Gesprächsrunde diesmal mit Robert Stärk und Bernhard Schäuble. Es geht auf der roten Bank um nervige Fahrradfahrer in der Fußgängerzone und um verirrte Autofahrer. Außerdem schlägt Schäuble eine Art Bürger-Polizei vor.

Soll mal noch einer behaupten, auf dem neuen Platz am Mantelhafen sei nichts los. Meine Besucher am Mittwoch auf der roten Bank wurden permanent Zeugen, wie Fahrradfahrer über den Platz rollten, vorbei am Fußgängerzonen-Schild. Einer nach dem