Sie haben kein Interesse daran, sich in die Politik des Ukraine-Kriegs hineinziehen zu lassen. Katharina und Andreas Martin vom Verein „Brücke nach Ufa“ erklären, warum sie Völkerverständigung leisten, jetzt erst Recht.

Am 1. Juli jährt sich die Flugkatastrophe von Überlingen zum 20. Mal. Der Verein „Brücke nach Ufa“ hält die Erinnerung wach. Er muss wegen des Kriegs in der Ukraine auf die Unterstützung des Staatsministeriums in Stuttgart verzichten.