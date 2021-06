Sipplingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Verhindert die örtliche Bausatzung, dass erschwinglicher Wohnraum für Senioren und junge Familien entsteht?

In Sipplingen fehlt es an Wohnraum für Familien. Doch allein lebende Senioren können ihre viel zu großen Häuser oft nicht verlassen, da Grundstücksteilungen erschwert sind. Damit will die Gemeinde weitere Zweitwohnungen verhindern.