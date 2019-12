Die 2000-Seelen-Gemeinde hat ihr Rohrnetz repariert, weil zuletzt rund 100 000 Kubikmeter Wasser verschwanden. Doch auch nach der flächendeckenden Aktion fließt weiterhin viel Wasser in unbekannte Kanäle. Nun lässt Bürgermeister Oliver Gortat die Hydranten im Dorf verplomben. Ob er damit Erfolg hat, wird sich zeigen.

In Sipplingen gehen offensichtlich Wasserdiebe um. Trotz intensiver Überprüfung und Reparatur aller Wasserleitungen in der Gemeinde durch die Bodensee-Wasserversorgung verschwinden nach wie vor über 30 000 Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr in dem