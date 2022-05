Alles neu macht der Mai: Was den Nachwuchs auf dem Affenberg angeht, trifft diese zum Sprichwort gewordene Kinderliedzeile definitiv zu. Aktuell ist die Kinderstube bei fast allen Tieren sehr gut besetzt. Natürlich stehen die Berberaffenbabys bei den Besuchern ganz hoch im Kurs.

Schau mir ein die Augen Kleines: Ein wenige Tage altes Berberaffenbaby schaut seine Mutter in einer blühenden Wiese auf dem Affenberg Salem an. | Bild: Reiner Jäckle

Affenmütter sehr entspannt und verstecken ihren Nachwuchs nicht

Bereits sechs Mal gibt es dieses Frühjahr bei den Affen Nachwuchs. „Die Mütter sind meistens sehr entspannt, so dass die Besucher durchaus eine Chance haben, die Babys zu sehen“, berichtet Tanja Breuer vom Affenberg Salem. „Außerdem erwarten wir noch mehr Nachwuchs“, beschreibt die Mitarbeiterin des Tierparks. Der weitere Nachwuchs bei den Primaten könne sich momentan jeden Tag einstellen.

Video: Jäckle, Reiner

Affenberg Salem Der Affenberg hat Deutschlands größtes Affenfreigehege, das mehr als 20 Hektar groß ist und Platz für etwa 200 Berberaffen in drei Gruppen bietet. Außerdem gibt es auf dem Hofgut etwa 50 Storchennester, eine außerordentliche Artenvielfalt von Damwild über Wasservögel, zahlreiche Vogelarten bis hin zu zehn verschiedenen Fledermausarten. Seit dieser Saison gibt es einen neuen Spielplatz Im Laufe der Saison soll auch noch ein spektakulärer Treewalk gebaut werden. Aktuell hat der Affenberg täglich von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen sowie Online-Tickets gibt es hier.

Ein wenige Tage altes Berberaffenbaby wird hier von seiner Mutter auf dem Affenberg Salem über den Futterplatz getragen. | Bild: Reiner Jäckle

Auch in den Horsten der Störche herrscht reges Treiben

Wer Deutschlands größten Park mit freilebenden Berberaffen besucht, bekommt aber schon bei der Ankunft am Salemer Affenberg eine große Kinderschar zu sehen, denn in den Horsten an der Verbindungsstraße zwischen Tüfingen und Oberuhldingen herrscht reges Treiben. Aus nahezu jedem Nest ragen gleich mehrere Küken-Köpfchen in die Höhe.

Das Storchenpaar im Horst auf dem Kassenhäuschen auf dem Affenberg hat dieses Jahr vierfachen Nachwuchs. | Bild: Reiner Jäckle

Teilweise sind bis zu vier Jungtiere geschlüpft, die in den kommenden Wochen rasend schnell wachsen werden. Noch sind sie grau, doch bei den ersten brechen bereits die ersten schwarzen und weißen Federn durch.

Video: Jäckle, Reiner

Rostgänse haben 16 Küken ausgebrütet

Eine kleine Sensation gibt es auf dem Mendlishauser Weiher. Auf dem Affenberg gibt es seit vergangenem Jahr ein Rostgans-Pärchen. Und dieses Jahr hat es zum ersten Mal Nachwuchs. Das bemerkenswerte dabei ist, dass Rostgänse Höhlenbrüter sind.

Eine Rarität auf dem Affenberg: EIne Rostgans bewacht ihre etwa zwölf Küken. Das Besondere an Rostgänsen ist, dass sie zum einen Höhlenbrüter sind und bei uns selten brüten. | Bild: Reiner Jäckle

Das bedeutet, dass die beiden Exemplare am Affenberg irgendwo eine Höhle gefunden haben, in der sie ihren Nachwuchs ausgebrütet haben. Nun schwimmen etwa 16 flauschige Küken über das Wasser. Immer in der Nähe und ständig wachsam sind die Eltern, die dem Nachwuchs aber dennoch Handlungsspielraum geben.

Hier ruhen sich die Rostgans-Küken auf der Insel im Mendlishauser Weiher aus, der zum Affenberg gehört. | Bild: Reiner Jäckle

Wo der Nachwuchs der Höhlenbrüter geschlüpft ist, weiß man auch am Affenberg nicht

„In Deutschland sind brütende Rostgänse tatsächlich rar geworden“, erklärt Tanja Breuer. „Wir hoffen, dass möglichst viele Küken durchkommen.“ Und sie hätte nichts dagegen, wenn viele davon dann zurückkommen würden, um dann selbst am Affenberg zu brüten. Wo genau der Nachwuchs der Rostgänse geschlüpft ist, das wisse man selbst auf dem Affenberg nicht.

Video: Jäckle, Reiner

Auch Schwäne und Blässhühner haben bereits Küken

Nachwuchs gibt es aber noch mehr. Die Schwanenfamilie zieht momentan mit sieben kleinen grauen Babyschwänen ihre Runden auf dem Mendlishauser Weiher. Gleich mehrere Blässhühner haben dort ihre Nester. Die frisch geschlüpften Küken sind an ihren feuerroten Köpfchen zu erkennen. Dann haben auch noch die Graugänse Nachwuchs.