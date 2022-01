Salem vor 3 Stunden

Erdwall bei der Neuen Mitte soll wieder weg, aber nicht um jeden Preis

Zwischen dem Blockheizkraftwerk am Schlosssee in Salem und den Neubauten im Westen der Neuen Mitte türmt sich ein Erdwall auf, Überbleibsel der Geländemodellierung zwischen Schlosssee und Bürgerpark. Die Verwaltung will diese Aufschüttung teilweise abtragen, der Gemeinderat möchte mit Blick auf die Kosten zuvor einen Gestaltungsentwurf.