Die neue Bücherei im Rathaus am Schlosssee öffnet am 2. Juli. Wegen der Corona-Pandemie wird es Zugangsbeschränkungen und Desinfektionsstationen geben.

Eigentlich dürfen die Stadtbüchereien im Land seit Ende April wieder öffnen. Trotz Lockerungen in der Corona-Krise bleiben die Bücherei-Türen in Salem aber noch bis zur Neueröffnung am 2. Juli geschlossen. Die Kisten mit allen Verwaltungsmaterialien