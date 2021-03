Salem Nur für Abonnenten vor 6 Minuten

Affenberg bietet den Besuchern neue Stationen zum Mitmachen und Beobachten

Zum Start in die neue Saison laden neue Angebote am Affenberg Salem die Besucher zum Mitmachen und Beobachten ein: Bewegungsstationen warten darauf, genutzt zu werden, an einer Beobachtungswand kann man Wildvögel an der Ganzjahresfutterstelle sehen. Im Affengehege wurden die Schaufütterungen neu organisiert, damit die Besucher die nötigen Abstände einhalten können. Mit einem zuvor gekauften Online-Ticket ist der Besuch des Affenbergs möglich.