Als die Queen nach Salem kam: Eine Schau zur Salemertalbahn weckt emotionale Erinnerungen

Fünf Heimatverbundene planen eine Ausstellung über die Salemertalbahn. In Vorbereitung auf die Schau erinnern sich Salemer an emotionale Begegnungen – unter anderem an den Besuch von Queen Elisabeth II. am stillgelegtem Bahnhof 1965.