Bodenseekreis vor 4 Stunden

So fühlte sich erwachsen werden in den 90ern zwischen Owingen und Überlingen an

Gedächtnis der Region: Die Liebe führte Brigitte Bode und Susanne Benz als Jugendliche in den 90er Jahren nach Owingen. Wie war die Jugend damals in der Region? Die Frauen erinnern sich an Feste, Treffpunkte und Stil.