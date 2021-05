Meersburg, Salem, Uhldingen-Mühlhofen, Hagnau, Sipplingen Nur für Abonnenten vor 29 Minuten

Welche Badestellen zwischen Sipplingen und Hagnau sind trotz Corona geöffnet und welche bleiben vorerst geschlossen?

Quadrate auf der Liegewiese in Meersburg, viele Hinweisschilder am Naturstrand in Uhldingen, vorerst kein Badebetrieb in Salem: Hier gibt es einen Überblick über die aktuellen coronabedingten Einschränkungen an den freien Badezugängen zwischen Sipplingen und Hagnau.