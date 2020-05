Für die Viertklässler der Grundschulen in Markdorf und Leimbach findet wieder Präsenzunterricht statt: eingeschränkt, im Zwei-Schichten-Modell und mit geteilten Klassen. Nach den Pfingstferien wird der Präsenzunterricht wieder für alle Schüler starten. Wie funktioniert der neue Schulalltag?

Am Montag haben die Grundschulen wieder ihren Präsenzunterricht aufgenommen. Die Verordnungen zur Covid-19-Pandemie hatten in den vergangenen Wochen Unterricht in der Schule unmöglich gemacht. Lediglich jene Kinder, deren Eltern berufsbedingt nicht