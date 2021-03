Markdorf Nur für Abonnenten vor 8 Stunden

Was die Initiatoren der Resolution zur Südumfahrung Markdorf wirklich wollen, was Bürgermeister Riedmann sagt und wie das Landratsamt dazu steht

Umweltgruppe und SPD haben im Markdorfer Gemeinderat eine Mehrheit für ihre Resolution zur Südumfahrung an den Kreistag bekommen. Darin fordern sie eine „gleichberechtigte Beteiligung“ der Stadt an allen weiteren Entscheidungen zur Südumfahrung im Kreistag. Doch was verstehen die Initiatoren tatsächlich darunter? Im Interview mit dem SÜDKURIER nehmen sie Stellung und erklären konkret, was sie mit ihrer Resolution bezwecken.