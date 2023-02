Bodenseekreis vor 45 Minuten

War es Mord? Das ist die zentrale Frage bei den Ermittlungen der Kripo zum Tötungsdelikt in Markdorf

Am 21. Januar erschießt ein 47-Jähriger in einem Geschäft seine Ehefrau. Der Mann ist in Untersuchungshaft, die Anklage aber noch in Ferne: Warum die Arbeit der Polizei noch weitere Wochen andauern soll.