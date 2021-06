Markdorf vor 4 Stunden

Stimme zu, lehne ab, enthalte mich? 12 Thesen für die Bürgermeisterkandidaten – und die Antworten

Wie stehen die Bürgermeisterkandidaten in Markdorf zu 12 Thesen rund um Leben und Politik in der Stadt? Bei der Podiumsdiskussion im Markdorfer Bahnhof durften Georg Riedmann, Klaus Schultz, Markus Lauffer und Alexander Kauderer in einer Schnell-Thesen-Runde ihre Haltung zum Ausdruck bringen.