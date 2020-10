Markdorf Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Sparpläne von Continental: Stehen am Standort Markdorf 52 der 300 Arbeitsplätze auf der Kippe?

Der IG Metall liegen Informationen über eine Streichliste des Automotive-Konzerns vor. Eine Vertreterin der Geschäftsstelle Friedrichshafen-Oberschwaben weilt bereits zu Gesprächen mit dem Betriebsrat von Conti Temic in Markdorf. Wie es weitergehen wird in Markdorf könnte sich in Bälde abzeichnen – nach den geplanten Gesprächen zwischen Gewerkschaft und der Geschäftsführung