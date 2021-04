Dietmar Bitzenhofer, Christiane Oßwald, Alfons Viellieber und Uwe Achilles saßen bereits vor 18 Jahren im Gemeinderat Markdorf. Zwei Gegner, zwei Befürworter der Umgehungsstraße. Damals wie heute. So haben die Kommunalpolitiker die Diskussion um die Südumfahrung rund um den Bürgerentscheid 2003 erlebt.

Am 6. April vor 18 Jahren fand in Markdorf der Bürgerentscheid zur Südumfahrung statt. Diesem Bürgerentschied gingen viele Sitzungen im Gemeinderat und öffentliche Veranstaltungen mit langen Diskussionen voraus, in denen Gegner und Befürworter der