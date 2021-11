Markdorf vor 4 Stunden

So bewerten Markdorfer das Ergebnis des Bürgerentscheides am Tag danach

Beim Bürgerentscheid zur Südumfahrung haben die Befürworter des Straßenbauvorhabens die Oberhand behalten: 54,5 Prozent der Abstimmenden hatten sich am Sonntagabend dafür ausgesprochen, dass die Stadt dem Kreistag den Bau der Umfahrung empfiehlt. Die Akteure beider Seiten hatten noch am Abend Stellung genommen. Doch wie denken die Bürger darüber? Ein Stimmungsbild am Tag nach dem Bürgerentscheid.