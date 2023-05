Markdorf 10. Mai 2023, 22:45 Uhr

Selbst gebaute Treppe an Bushaltestelle sorgt für Aufregung

Ein Bürger baut an der B33-Bushaltestelle an der Oberen Gallusstraße eine provisorische Treppe. Die Haltbarkeit ist nur von kurzer Dauer. Und doch kommt durch die Aktion Bewegung in die Geschichte.