Markdorf vor 1 Stunde

Polizei stellt Statistik vor: Mehr Computerkriminalität, keine Wohnungseinbrüche

Die Corona-Pandemie hat sich 2021 erneut auf die Anzahl der Straftaten in Markdorf ausgewirkt, die weiter rückläufig sind. So gab es weniger Körperverletzungen und Diebstähle. Betrugsmaschen am Telefon bleiben Thema.