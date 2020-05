Markdorf vor 5 Stunden

„Parents for Future“ kämpfen jetzt auch im Internet gegen den Klimawandel

Die Gruppe „Parents for Future“ in Markdorf startet am Dienstag einen Treffpunkt im Internet, um weiterhin in der Öffentlichkeit für den Klimaschutz zu werben: Geplant sind kurze Beiträge, in der aktuelle oder geplante Initiativen vorgestellt werden, sowie Musikbeiträge von Künstlern aus der Region. Das Online-Konzept soll nach einer Aufhebung der Corona-Beschränkungen für einen festen persönlichen Treffpunkt verwendet werden.