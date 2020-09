Gedächtnis der Region: Während sich aus dem Radio merkwürdige Songtexte den Weg in den Gehörgang suchten und sich in den Köpfen ein grenzdebiles „Da

Gedächtnis der Region: Während sich aus dem Radio merkwürdige Songtexte den Weg in den Gehörgang suchten und sich in den Köpfen ein grenzdebiles „Da da da “ einnistete, machten parallel dazu auf denselbigen Löwenmähne, Föhnwelle oder Vokuhila (Vorne kurz, hinten lang) auf sich aufmerksam. Wie bei der Musik hatte man auch bei der Frisuerenmode dieser Zeit die Qual der Wahl. Oder sollte man eher sagen: die Wahl der Qual?

Nach dem Motto „klotzen statt kleckern“ wurde in diesem Jahrzehnt toupiert, geföhnt, gesprayt was das Zeug hielt. Und was bei den Frauen die Dauerwelle war, war bei den Männern die Minipli. Denn für den Kerl der 80er war diese chemisch