Markdorf vor 1 Stunde

Narren ziehen durch die Stadt: Kleiner Narrenumzug lockt viele Besucher an

Fasnetssunntig in der Gehrenbergstadt: Sonne und Narretei lockten viele Besucher an. Auf dem Rathausplatz gab es eine Schweigeminute wegen des Krieges in der Ukraine.