Die Stadt Markdorf will den Klimaschutz voranbringen und lassen sich von der Energieagentur Ravensburg begleiten. Diese hat jetzt im Gemeinderat ihre erste Ist-Stand-Analyse vorgelegt. Großer Handlungsbedarf besteht bei Häusern und auch im Bereich Mobilität.

Markdorf will den Klimaschutz vorantreiben. So wie in vielen anderen Kommunen auch, ist dies schon seit Längerem erklärte Position der Stadt. Doch wo steht sie? Eine vorläufige Antwort darauf hat Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur