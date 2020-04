Der Bauträger Betz und Weber und die Stadt liegen sich in den Haaren. Streitobjekt ist ein Mehrfamilienhaus in der Bruggergasse. Das Baurechtsamt genehmigte Änderungen ohne detaillierte Pläne, nun sind etliche nachträgliche Befreiungen nötig, die der Technische Ausschuss vermutlich absegnen muss.

In der Bruggergasse baut der frühere Markdorfer und jetzige Ravensburger Bauträger Betz und Weber Baupartner ein Mehrfamilienhaus am Hang. Am 10. März besichtigte der Technische Ausschuss (TA) bei einem Vor-Ort-Termin das Bauvorhaben, auch um sich