Der Knöllchenkasse der Stadt Markdorf hat die Corona-Pandemie nicht gut getan: Gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 vermeldet das Ordnungsamt für 2021 gerade mal noch zwei Drittel so viele Parkverstöße. Woran das liegt und welche Verstöße die Spitzenreiter sind, erläutert Amtsleiter Jürgen Hess.

Ausgangsbeschränkungen, zeitweilige Lockdowns, geschlossene Geschäfte und Gastronomien: Sind die Folgen der Corona-Pandemie der Grund dafür, dass die Parkverstöße in Markdorf in 2021 gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 so eklatant abgenommen