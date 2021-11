Markdorf vor 23 Minuten

Im Lemon Beat Club darf nach eineinhalb Jahren wieder getanzt werden

Für Betreiber Georg Mack und sein 15-köpfiges Team sind die endlos scheinenden Monate des Lockdowns vorüber: Der Lemon Beat Club in der Riedheimer Straße in Markdorf darf wieder öffnen – unter Einhaltung der 2G-Regelung der Corona-Warnstufe des Landes. Am Freitag und Samstag finden die Eröffnungsabende statt.