Es geht um die aktuell prägenden Themen in der Markdorfer Kommunalpolitik: Wie stehen die fünf Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Markdorf dazu? Wir haben sie um Antworten gebeten.

In Markdorf stehen in den kommenden Jahren große Projekte zur Umsetzung und Finanzierung an: Das Schulkonzept mit den Sanierungen, die Südumfahrung, eventuell das Bischofschloss und der Gasthof Adler sowie der weitere Ausbau der Kinderbetreuung.