Markdorf vor 1 Stunde

Einschussloch oder Steinschlag? Der Vorfall in der Ravensburger Straße Anfang August gibt der Polizei noch immer Rätsel auf

In drei Metern Höhe entdeckten Hausbewohner an der Ecke Marienstraße an einem Samstagvormittag im August ein Loch in ihrer Scheibe. Seither blieb der Fall rätselhaft: Die Polizei hat nach wie vor weder Spuren noch Hinweise. Man hoffe immer noch auf Zeugen, heißt es.