Hans Jörg Walter war Initiator. Im Rahmen der SÜDKURIER-Serie Gedächtnis der Region erinnert er sich an die Anfangszeit und die Hürden, die es bis zur Gründung der Musikschule zu überwinden galt.

Eine Bläserschule gab es schon. Was es noch nicht gab, das war eine Musikschule, an der man auch Klavier, Geige oder Harfe lernen konnte und die außerdem Gesangsunterricht anbot. Eben das war, was Hans Jörg Walter vorschwebte. Er, der junge Lehrer