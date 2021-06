Markdorf vor 2 Stunden

Bürgermeisterwahl in Markdorf: Gemischte Reaktionen bei den unterlegenen Kandidaten

Bei Riedmanns Mitbewerbern, die bei der Bürgermeisterwahl in Markdorf am Sonntag auf den Plätzen landeten, fielen die Reaktionen auf das Wahlergebnis unterschiedlich und teils auch enttäuscht aus. Dass ihr Abstand zum wiedergewählten Amtsinhaber doch so deutlich ausfallen würde, hatten sie offenbar nicht erwartet.