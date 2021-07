Markdorf vor 1 Stunde

Bis Mitte August die nötigen 800 Unterschriften: Die Gegner der Südumfahrung stellen ihre Pläne für ihr Bürgerbegehren vor

Das Aktionsbündnis Stop Südumfahrung will mit einem Bürgerbegehren einen neuen Bürgerentscheid zur Südumfahrung herbeiführen, als Grundlage für die Stellungnahme der Stadt an den Kreistag für den Baubeschluss. Der Gemeinderat hatte einen Bürgerentscheid am Dienstagabend abgelehnt. Auf dem Stüblehof präsentierten die Mitglieder der Initiative ihre Ziele. Ihre zentrale Botschaft: Es muss jetzt rasch gehen.