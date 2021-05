Markdorf Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Bezahlbarer Wohnraum und eine attraktive Innenstadt: Diese Wünsche haben Markdorfer Unternehmer an den zukünftigen Bürgermeister

Noch vier Wochen bis zur Bürgermeisterwahl am 27. Juni in Markdorf: Was erwarten die Chefs kleiner und mittlerer Unternehmen vom künftigen Bürgermeister? Wie zufrieden sind sie mit dem jetzigen? Der SÜDKUIRER hat mit vier Unternehmen aus Handwerk, Industrie, Tourismus und Einzelhandel gesprochen.