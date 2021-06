Markdorf vor 4 Stunden

Auf einen Spaziergang mit Georg Riedmann durch Markdorf: Von wegen Stillstand – der Amtsinhaber zeigt, welche Projekte vor allem im Süden der Stadt umgesetzt wurden

Angerplatz, Kindergarten Storchennest, Trendsportanlage, Bahnhof und Latscheplatz: Das ist die Route, die sich Bürgermeister Georg Riedmann für den Spaziergang überlegt hat. Der 54-Jährige möchte zeigen, was sich in Markdorf in den vergangenen Jahren getan hat und welche Vorhaben für die Zukunft geplant sind