Markdorf vor 2 Stunden

Anwohner ist wegen nächtlichen und lautstarken Partys auf der Markdorfer Trendsportanlage genervt – Stadt hat Wachdienst mit Kontrollen beauftragt

Anwohner Frank Bombis, Nachbar der Markdorfer Trendsportanlage, befürchtet, dass Partys auf der Sakteranlage wieder so extrem werden könnten, wie vor zwei Jahren: Jugendliche feien lautstark bis tief in die Nacht. Bombis hat sich per E-Mail an das Markdorfer Ordnungsamt, an die Polizei sowie an die Redaktion gewandt und klagt sein Leid.