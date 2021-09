Markdorf vor 2 Stunden

An beiden Markdorfer Schulen wird auch in den Ferien gebaut und saniert

Beide Schulen in der Markdorfer Kernstadt werden zurzeit saniert. Die Naturwissenschafts- und Kunsträume am Bildungszentrum werden demnächst übergeben. Die Aula und der Ganztagesbereich werden erst im nächsten Jahr fertig. Unterdessen haben auch die Innenarbeiten an der Jakob-Gretser-Grundschule begonnen.